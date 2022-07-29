Суд в Липецке арестовал планировавших теракты троих украинских диверсантов

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Суд в Липецке арестовал на два месяца украинских диверсантов из «Правого сектора»*, которые готовили теракт на автостанции в городе.
Суд в Липецке арестовал планировавших теракты троих украинских диверсантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента.

«Советский районный суд Липецка по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца троим гражданам Украины, задержанным по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении арестованных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая ту, которая касается подготовки теракта.

Ранее в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили в Липецке теракт, который готовили боевики «Правого сектора». Позднее появились детали планировавшегося теракта.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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