Боевики «Правого сектора» готовили теракт на автостанции в Липецке

В ФСБ уточнили, что задержанные боевики «Правого сектора»* готовили теракт на автостанции «Сокол» в Липецке.

«В городе Липецке на автостанции «Сокол» я должен был совершить террористические акты по указанию руководства «Правого сектора» с помощью СВУ», — признался один из задержанных.

Его показания, как сообщает РИА Новости, опубликовала ФСБ.

Вместе с этим сотрудник российской спецслужбы в обнародованном оперативном видео добавил, что боевиков готовили иностранные инструкторы.

«Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооружённых сил Украины «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника», — сказал он.

В ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили в Липецке теракт, который готовили боевики «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).