В Липецке пресекли готовившийся боевиками «Правого сектора» теракт

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В ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили в Липецке теракт, который готовили боевики «Правого сектора» *.
В Липецке пресекли готовившийся боевиками «Правого сектора» теракт
  • РИА Новости

«В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной «Правым сектором» под патронажем Службы безопасности Украины», — цитирует заявление ФСБ РИА Новости.

Боевики планировали взорвать самодельную бомбу большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка». При обыске в тайнике были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, а также обнаружена переписка с другими участниками экстремистской организации.

Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела против боевиков по нескольким статьям.

Ранее сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Волгоградской области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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