Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Волгоградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооружённых сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статье об организации экстремистского сообщества.
Ранее в Чите был задержан сторонник террористической организации «Тахрир Аш-Шам»*, планировавший в Забайкальском крае теракт против правоохранителей.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.