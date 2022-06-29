Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Волгоградской области

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Сотрудники ФСБ в Волгоградской области задержали причастных к созданию экстремистской организации местных жителей, которые подозреваются в подготовке к захвату власти с применением оружия.
Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооружённых сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье об организации экстремистского сообщества.

Ранее в Чите был задержан сторонник террористической организации «Тахрир Аш-Шам»*, планировавший в Забайкальском крае теракт против правоохранителей.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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