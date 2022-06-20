ФСБ сообщила о задержании в Чите планировавшего теракт исламиста

В Чите задержан сторонник террористической организации «Тахрир Аш-Шам»*, планировавший в Забайкальском крае теракт против правоохранителей.

«После совершения теракта он планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе обысков изъято два СВУ с поражающими элементами общей массой 400 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также большое количество боеприпасов и запрещённая религиозная литература.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ нейтрализовали ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. В неё входили 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона. Координаторы ячейки пребывают на территории Украины, под их руководством задержанные вербовали людей и распространяли среди населения РФ террористическую идеологию.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** Признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.