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Министр обороны Индии поблагодарил Россию за задержание готовившего теракт боевика

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Индийский министр обороны Раджнатх Сингх в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за задержание смертника «Исламского государства»*, планировавшего теракт в Индии.
Министр обороны Индии поблагодарил Россию за задержание готовившего теракт боевика
  • РИА Новости

Об этом говорится в пресс-релизе индийского военного ведомства по итогам участия индийской стороны в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.

«Любезно приветствуя министра обороны России Сергея Шойгу сегодня утром, министр Раджнатх Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест (задержание. — RT) в Москве террориста, который планировал теракты в Индии», — приводит заявление ТАСС.

22 августа ФСБ задержала в России смертника «Исламского государства», планировавшего теракт против «одного из представителей правящих кругов Индии».

Как отметили в ведомстве, выходец из страны Центрально-Азиатского региона собирался совершить террористический акт «путём самоподрыва».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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