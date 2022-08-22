ФСБ задержала в России смертника ИГ, планировавшего теракт в Индии

ФСБ задержала в России смертника «Исламского государства»*, планировавшего теракт против «одного из представителей правящих кругов Индии».

Как отметили в ведомстве, выходец из страны Центрально-Азиатского региона планировал совершить террористический акт «путём самоподрыва».

По данным ФСБ, он с апреля по июнь, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ в качестве смертника.

«Его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов мессенджера Telegram и в ходе личных встреч в городе Стамбуле», — говорится в пресс-релизе.

Ему была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию.

В июле сообщалось, что ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.