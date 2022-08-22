ФСБ задержала в России смертника ИГ, планировавшего теракт в Индии
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, выходец из страны Центрально-Азиатского региона планировал совершить террористический акт «путём самоподрыва».
По данным ФСБ, он с апреля по июнь, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ в качестве смертника.
«Его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов мессенджера Telegram и в ходе личных встреч в городе Стамбуле», — говорится в пресс-релизе.
Ему была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию.
В июле сообщалось, что ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.