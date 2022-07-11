ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов ИГ

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ*, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России — членов подпольной ячейки запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГ, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также к её пропаганде в сети интернет», — рассказали в ФСБ.

В ходе задержания было изъято десять единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи с материалами, изобличающими их противоправную деятельность.

Ранее сотрудники спецслужб задержали в Дагестане сторонника террористической организации «Исламское государство», причастного к теракту в Стамбуле в 2017 году.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.