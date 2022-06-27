Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане сторонника террористической организации «Исламское государство»*, причастного к теракту в Стамбуле в 2017 году. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«В рамках возбуждённого уголовного дела... задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки МТО ИГ*», — приводит РИА Новости заявление.

В ФСБ сообщили о задержании в Дагестане причастного к теракту в Стамбуле мужчины

В ФСБ добавили, что задержанный пересылал террористам деньги, которые были использованы для совершения теракта в Стамбуле в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек.

Вооружённое нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января 2017 года. Террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение и открыл стрельбу по посетителям. В результате атаки погибли 39 человек из 13 стран, более 70 пострадали.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.