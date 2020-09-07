Исполнителя теракта в клубе Стамбула приговорили к пожизненному сроку

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Исполнителя теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в 2017 году Абдулгадира Машарипова приговорили к пожизненному тюремному заключению, передаёт телеканал NTV.
Исполнителя теракта в клубе Стамбула приговорили к пожизненному сроку
  • РИА Новости

По решению суда обвиняемого приговорили к 40-кратному пожизненному заключению сроком на 1368 лет тюрьмы.

Вооружённое нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января 2017 года. Террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение и открыл стрельбу по посетителям. В результате атаки погибли 39 человек из 13 стран, более 70 пострадали.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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