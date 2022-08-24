Небензя призвал Прагу оценить слова главы Минобороны Чехии об убийстве Дугиной

Чешские правоохранительные органы должны оценить слова главы Минобороны Чехии Яны Черноховой о гибели журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее Чернохова сообщила, что ей «не жалко ни Дарью, ни её отца», а Россия надолго запомнит ночь на 21 августа.

Небензя отметил, что подобные заявления являются поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица.

«Ожидаем, что компетентные органы Чехии… серьёзно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку», — приводит РИА Новости слова российского постпреда на заседании Совбеза ООН.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.