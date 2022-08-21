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Знакомый Дугиной рассказал, что погибшая возвращалась с фестиваля на автомобиле отца

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Руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, знавший погибшую в Подмосковье при взрыве автомобиля Дарью Дугину, сообщил, что девушка обычно ездила на другой машине, а сгоревший джип принадлежит её отцу, политологу и философу Александру Дугину.

Об этом Краснов сообщил ТАСС.

«Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии», — сказал мужчина.

Краснов также рассказал, что взрыв произошёл, когда Дарья «повернула на Можайское шоссе».

В ночь на 21 августа стало известно, что в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, инцидент произошёл в районе посёлка Большие Вязёмы.

После этого ряд Telegram-каналов сообщили, что в автомобиле могла находиться Дарья Дугина, дочь общественного деятеля, философа Александра Дугина.

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