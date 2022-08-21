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Знакомый Дугиной рассказал, что девушка перед гибелью посетила фестиваль в Подмосковье

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Руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, знавший погибшую в Подмосковье Дарью Дугину, сообщил, что присутствовал вместе с ней на фестивале «Традиция» за несколько часов перед трагедией.

«Да, очень тяжело, я знал Дарью лично. Даша приехала на большое дискуссионное событие, потому что «Традиция» — это фестиваль, но всё же не в классическом виде, это обсуждение актуальных тенденций в культурном, музыкальном, кинематографическом, литературном направлениях. Я сам там присутствовал», — сообщил Краснов ТАСС.

По его словам, взрыв произошёл, когда Дарья «повернула на Можайское шоссе».

«И возле населённого пункта Большие Вяземы случилась детонация, автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги», — рассказал агентству знакомый погибшей.

В ночь на 21 августа стало известно, что в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, инцидент произошёл в районе посёлка Большие Вязёмы.

После этого ряд Telegram-каналов сообщили, что в автомобиле могла находиться Дарья Дугина, дочь общественного деятеля, философа Александра Дугина, которая возвращалась с фестиваля «Традиция», проходившего в подмосковной усадьбе «Захарово».

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