Лавров назвал убийство российской журналистки Дугиной варварским преступлением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения», — сказал он.

Лавров выразил надежду, что расследование будет быстро завершено.

Он отметил, что по итогам расследования для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства Дугиной не должно быть никакой пощады.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.