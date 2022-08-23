Лавров назвал убийство российской журналистки Дугиной варварским преступлением
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
«Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения», — сказал он.
Лавров выразил надежду, что расследование будет быстро завершено.
Он отметил, что по итогам расследования для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства Дугиной не должно быть никакой пощады.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.