ФСБ: исполнительница убийства журналистки Дугиной уехала в Эстонию через Псковскую область

В ФСБ России сообщили, что после подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства Наталья Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя», — рассказали в ФСБ.

После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.