ФСБ: исполнительница убийства журналистки Дугиной уехала в Эстонию через Псковскую область
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«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя», — рассказали в ФСБ.
После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Ранее Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.