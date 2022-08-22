ТАСС: исполнительницу убийства журналистки Дугиной объявят в розыск

Исполнительница убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной исполнительница убийства Наталья Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.