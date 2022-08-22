ТАСС: исполнительницу убийства журналистки Дугиной объявят в розыск
Исполнительница убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.
- РИА Новости
- © СК РФ
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Ранее в ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной исполнительница убийства Наталья Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»