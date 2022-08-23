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Постпред Небензя: руководство ООН должно осудить убийство Дарьи Дугиной киевским режимом

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что украинские националисты открыто бравируют убийством российской журналистки Дарьи Дугиной. Российская сторона призвала Всемирную организацию публично и решительно осудить преступление киевского режима.
Постпред Небензя: руководство ООН должно осудить убийство Дарьи Дугиной киевским режимом
  • Gettyimages.ru

«Дарье Дугиной было 29 лет. Её жизнь оборвалась в самом расцвете. В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле у украинских националистов», — сказал Небензя.

Во время заседания он показал коллегам скриншот с украинского сайта «Миротворец», на котором фотография журналистки зачёркнута с надписью «Ликвидирована».

«Они открыто бравируют её убийством», — подчеркнул постпред России.

Дипломат напомнил, что это преступление осудил и официальный представитель Госдепа США.

«Мы призываем Совет руководства ООН решительно осудить очередное преступление киевского режима. Он не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая ЗАЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешёл все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан, причём его жертвой стала независимый журналист, убитая из-за своей профессиональной деятельности», — заявил Небензя.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.

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