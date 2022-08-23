Постпред Небензя: руководство ООН должно осудить убийство Дарьи Дугиной киевским режимом

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что украинские националисты открыто бравируют убийством российской журналистки Дарьи Дугиной. Российская сторона призвала Всемирную организацию публично и решительно осудить преступление киевского режима.

«Дарье Дугиной было 29 лет. Её жизнь оборвалась в самом расцвете. В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле у украинских националистов», — сказал Небензя.

Во время заседания он показал коллегам скриншот с украинского сайта «Миротворец», на котором фотография журналистки зачёркнута с надписью «Ликвидирована».

«Они открыто бравируют её убийством», — подчеркнул постпред России.

Дипломат напомнил, что это преступление осудил и официальный представитель Госдепа США.

«Мы призываем Совет руководства ООН решительно осудить очередное преступление киевского режима. Он не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая ЗАЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешёл все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан, причём его жертвой стала независимый журналист, убитая из-за своей профессиональной деятельности», — заявил Небензя.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.