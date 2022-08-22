В Госдепе прокомментировали гибель Дарьи Дугиной

США осуждают насилие в отношении гражданских лиц, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, говоря о гибели журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы однозначно осуждаем применение насилия в отношении гражданского населения вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве», — приводит РИА Новости ответ Прайса на просьбу прокомментировать гибель Дугиной.

Он выразил уверенность, что российская сторона проведёт расследование и представит свои заключения по данному вопросу.

Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».



Подробнее по теме — в материале RT.