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Захарова назвала действующую власть в Киеве «подделкой»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нынешний украинский режим «подделкой», комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк является фальшивым.
Захарова назвала действующую власть в Киеве «подделкой»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Так обо всём киевском режиме можно сказать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».

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