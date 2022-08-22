Небензя: Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа

Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (убийстве Дугиной. — RT)», — цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, данное происшествие демонстрирует характер украинского государства, так как связь между диверсантами с Украины и убийством очевидна.

Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».



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