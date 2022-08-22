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Небензя: Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа

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Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа
  • AP
  • © John Minchillo

«Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (убийстве Дугиной. — RT)», — цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, данное происшествие демонстрирует характер украинского государства, так как связь между диверсантами с Украины и убийством очевидна.

Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».

Подробнее по теме — в материале RT.

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