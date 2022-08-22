Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

На видео зафиксировано, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.

ФСБ России опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».



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