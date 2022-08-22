ФСБ России опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
- РИА Новости
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На видео зафиксировано, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.
- ФСБ России опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».
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