«Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами»: ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
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«Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами»
ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Как отметили в ведомстве, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения. Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.
Сотрудники российской спецслужбы установили, что исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Павловна Вовк 1979 года рождения. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения.
По данным ФСБ, Вовк арендовала квартиру в доме, где жила Дугина. Также для наблюдения использовался автомобиль марки Mini Cooper, на который устанавливались различные номера: при въезде в Россию — номера ДНР (Е982ХН DPR), в Москве — номера Казахстана (172AJD02), при выезде — номера Украины (AH7771IP).Также на russian.rt.com «Это политическая диверсия, терроризм»: в Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла Дарья Дугина
Отмечается, что в день убийства Дугиной Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где погибшая присутствовала в качестве почётного гостя.
«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дарья Дугина, 21 августа 2022 года Наталья Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. Материалы расследования переданы в Следственный комитет Российской Федерации», — пояснили в ФСБ.
Как указал агентству ТАСС собеседник в правоохранительных органах, Наталью Вовк, скрывшуюся в Эстонии, объявят в розыск с целью выдачи российским властям.
Убийство Дарьи Дугиной
Автомобиль, за рулём которого находилась журналистка и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, был подорван вечером 20 августа в районе посёлка Большие Вязёмы Московской области. В Следственном комитете назвали убийство заказным и спланированным заранее.
- РИА Новости
«На полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулём, погибла на месте», — говорилось в сообщении СК.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое общеопасным способом»). Затем по указанию председателя СК Александра Бастрыкина производство было передано Главному следственному управлению СК России.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов, мощность бомбы составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом», — сказал он, предположив, что преступники наблюдали за движением автомобиля.
«Подлое, жестокое преступление»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной.
«Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой», — отметил российский лидер.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что память о Дарье Дугиной «навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшую трагедию, заявляла, что если версия об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердится, то речь надо вести о политике гостерроризма Киева.
«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», — указывала она в своём Telegram-канале.
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