«Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами»: ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

Сотрудники ФСБ установили, что убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем преступления в спецслужбе назвали гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения. Как отметили в ФСБ, Вовк арендовала квартиру в Москве в доме, где жила Дугина, а для наблюдения за журналисткой использовала машину Mini Cooper. Вовк была и на фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя. После совершения управляемого подрыва машины, в которой ехала Дугина, Вовк вместе с дочерью через Псковскую область выехала в Эстонию, добавили в спецслужбе. Соболезнования семье Дугиной выразил Владимир Путин. Президент назвал Дарью Дугину талантливым человеком с настоящим русским сердцем.

«Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами»

ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Как отметили в ведомстве, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения. Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Сотрудники российской спецслужбы установили, что исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Павловна Вовк 1979 года рождения. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения.

По данным ФСБ, Вовк арендовала квартиру в доме, где жила Дугина. Также для наблюдения использовался автомобиль марки Mini Cooper, на который устанавливались различные номера: при въезде в Россию — номера ДНР (Е982ХН DPR), в Москве — номера Казахстана (172AJD02), при выезде — номера Украины (AH7771IP).

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Отмечается, что в день убийства Дугиной Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где погибшая присутствовала в качестве почётного гостя.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дарья Дугина, 21 августа 2022 года Наталья Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. Материалы расследования переданы в Следственный комитет Российской Федерации», — пояснили в ФСБ.

Как указал агентству ТАСС собеседник в правоохранительных органах, Наталью Вовк, скрывшуюся в Эстонии, объявят в розыск с целью выдачи российским властям.

Убийство Дарьи Дугиной

Автомобиль, за рулём которого находилась журналистка и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, был подорван вечером 20 августа в районе посёлка Большие Вязёмы Московской области. В Следственном комитете назвали убийство заказным и спланированным заранее.

РИА Новости

«На полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулём, погибла на месте», — говорилось в сообщении СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое общеопасным способом»). Затем по указанию председателя СК Александра Бастрыкина производство было передано Главному следственному управлению СК России.

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Как сообщал ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов, мощность бомбы составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.

«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом», — сказал он, предположив, что преступники наблюдали за движением автомобиля.

«Подлое, жестокое преступление»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной.

«Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой», — отметил российский лидер.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что память о Дарье Дугиной «навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшую трагедию, заявляла, что если версия об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердится, то речь надо вести о политике гостерроризма Киева.

«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», — указывала она в своём Telegram-канале.