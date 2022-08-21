«Заранее спланировано и носит заказной характер»: что известно об убийстве Дарьи Дугиной

В Подмосковье в результате взрыва автомобиля погибла Дарья Дугина — дочь известного общественного деятеля Александра Дугина. В Следственном комитете назвали убийство заказным и спланированным заранее. В машине, в которой ехала Дугина, было установлено взрывное устройство, которое сработало во время движения. Девушка погибла на месте. Знакомые Дугиной сообщили, что перед трагедией она вместе с отцом посетила фестиваль «Традиция» в Подмосковье. По их словам, во взорванном автомобиле должен был ехать сам Александр Дугин.

В Следственном комитете заявили, что убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, носит заказной характер.

«С учётом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном утром в воскресенье, 21 августа.

Следователи с участием специалистов Главного управления криминалистики СК России продолжают осмотр места происшествия. Специалист-взрывотехник изучил сгоревший автомобиль.

Как пояснили в ведомстве, предстоит провести экспертизы, в том числе биологическую, генетическую, физико-химическую и взрывотехническую. Также изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля Дугиной. Дело классифицируется по пункту «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое общеопасным способом»).

По данным СК, автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, подорвался около 21:00 20 августа в Одинцовском городском округе, в районе посёлка Большие Вязёмы.

«На полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулём, погибла на месте», — говорится в сообщении СК.

Прокуратура Подмосковья поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого СК.

Смерть Дугиной ранее подтвердил её знакомый, общественник Андрей Краснов. Он пояснил в беседе с ТАСС, что находился вместе с Дарьей на фестивале «Традиция» за несколько часов перед трагедией.

По его словам, автомобиль загорелся сразу, Дарья потеряла управление, и машина вылетела на противоположную сторону дороги.

Как заявил автор фестиваля «Традиция» писатель Захар Прилепин, в течение дня он видел Дарью Дугину несколько раз, «она была вдохновлённая и какая-то удивительно красивая».

«Александр Гельевич Дугин был постоянным нашим гостем и другом. И Даша всегда была с ним. Вчера вечером он должен был сесть в машину с дочерью, но совершенно случайным образом поехал на другом автомобиле», — написал Прилепин в колонке для RT.

Прилепин добавил, что Дарья Дугина выехала чуть раньше основного потока гостей фестиваля.

«Были бойцы, ополченцы, донецкие и луганские резервисты. И было огромное количество детей. Там у всех машины стояли рядом, и все двигались в общей пробке домой. Даша выехала на считаные минуты раньше общего потока», — отметил писатель.

По словам свидетелей инцидента, взрыв было слышно около 21:30 мск. «Даже стёкла зазвенели», — рассказал в беседе с RT местный житель Михаил.

Ещё один мужчина в разговоре с корреспондентом RT также сообщил, что взрыв прозвучал после 21:00.

«Как будто за спиной что-то бабахнуло. Но особого значения не придал. Потом, когда вышли, увидел, что там что-то произошло», — рассказал он

Соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Террористы должны быть уничтожены, и исполнители, и заказчики, где бы они не находились», — указал он.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что, «пытаясь ликвидировать Александра Дугина, террористы украинского режима взорвали его дочь».

«Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!» — написал глава ДНР.

В свою очередь, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также допустил причастность Украины к подрыву автомобиля Дугиной.

«В Подмосковье была подло убита Дарья Дугина — машину с девушкой взорвали. У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и её отец», — написал он в своём Telegram.

По мнению Захара Прилепина, коллективный Запад «приучил» Украину к допустимости подобных действий.

«Вы просто поймите: они так делают. Они давно перешли этот рубеж и вот так делают. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке, — он даёт добро на такие действия. И потом проникновенно трясёт руки партнёрам и послам добра», — написал Прилепин в Telegram.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если версия об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердится, речь надо вести о политике гостерроризма Киева.

«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», — отметила Захарова в Telegram.

Дарья Дугина родилась в 1992 году. Она окончила философский факультет МГУ им. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. Её отец, Александр Дугин, — известный общественный деятель, политолог и публицист.