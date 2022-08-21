СК возбудил уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.

Об этом говорится в Telegram регионального отделения СК.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершённого общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе, в районе посёлка Большие Вяземы, на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины.

«Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — уточнили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.