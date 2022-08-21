Криминалисты и следователи продолжают изучать место гибели Дарьи Дугиной в Подмосковье
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия», — отмечается в заявлении.
По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.
«Прорабатываются различные версии произошедшего», — добавили в СК.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.