Криминалисты и следователи продолжают изучать место гибели Дарьи Дугиной в Подмосковье

В Следственном комитете России по Московской области заявили, что криминалисты и следователи продолжают изучать место взрыва автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия», — отмечается в заявлении.

По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.

«Прорабатываются различные версии произошедшего», — добавили в СК.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.