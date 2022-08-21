Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела о гибели Дугиной при взрыве

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту взрыва автомобиля, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом)», — отмечается в заявлении.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.