Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела о гибели Дугиной при взрыве
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершенное общеопасным способом)», — отмечается в заявлении.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.