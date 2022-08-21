«Это политическая диверсия, терроризм»: в Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла Дарья Дугина

Взрыв автомобиля, в результате которого погибла журналист Дарья Дугина, следует расценивать как диверсию и акт терроризма. Такое мнение высказали знакомые погибшей и её отца, а также представители экспертного сообщества. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, если в деле об убийстве Дугиной подтвердится украинский след, «речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом». Эксперты также обратили внимание, что Дугина незадолго до гибели посещала фестиваль «Традиция» — в случае детонации бомбы на этом мероприятии жертв могло быть больше.

Политики, эксперты и общественные деятели высказались о гибели Дарьи Дугиной, дочери известного политолога Александра Дугина.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров полагает, что взрыв машины Дугиной можно расценивать как теракт. Он допустил, что это «связано с политикой», поскольку есть сообщения о том, что сам Дугин должен был ехать в этой машине.

Также на russian.rt.com «Заранее спланировано и носит заказной характер»: что известно об убийстве Дарьи Дугиной

«Смерть любимого ребёнка — величайшая трагедия в жизни любого человека. Поэтому всяческие соболезнования Александру. Что называется, держаться. Я понимаю, что это жесточайший жизненный удар», — сказал парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказался о возможной причастности к произошедшему украинских спецслужб.

«Этого нельзя исключить… Украинская сторона прибегает к терроризму как к оружию слабых. И прежде всего, конечно, это происходит против Донецка, Луганска, против освобождённых территорий Херсонской и прочих областей и пограничных территорий России», — сказал парламентарий.

По его словам, в случае доказательства причастности Киева к убийству Дугиной это событие станет «новой страницей» в ситуации с Украиной. «То есть переход к террористическим актам по всей территории России», — пояснил депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что если в деле об убийстве Дарьи Дугиной подтвердится украинский след, то «речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом».

«Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», — добавила Захарова.

В свою очередь, писатель и публицист Александр Проханов сравнил трагедию с «ударом фашистских смыслов по смыслу русского мира».

«Это схватка огромных представлений, которые на поле боя видны нам в сражениях танков и артиллерии, а в духовном смысле это схватка смыслов. И Дугин — носитель этих смыслов. И это удар тех страшных, тёмных, фашистских смыслов по смыслу русского мира, русского сознания, русского бессмертия», — сказал Проханов RT.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв также полагает, что покушение на дочь Александра Дугина следует рассматривать с позиции попытки уничтожить идеи и постулаты русского мира.

«Вопрос о красных линиях сейчас стоит как никогда остро. Реакция на удар по идеологическому фронту — на убийство молодой, талантливой, умной девушки — должна быть быстрой, но не по сценарию заказчика», — написал Гутенёв в Telegram.

Тем временем политолог Сергей Марков обратил внимание на участие Дарьи Дугиной в фестивале «Традиция», по пути с которого и был взорван автомобиль. Он отметил, что на стоянке фестиваля было много людей, в том числе военных корреспондентов и творческих деятелей. Он предположил, что машина, по задумке организаторов покушения, могла взорваться именно там.

«То есть в результате этого взрыва должны были погибнуть очень много людей. Просто чисто случайно Дугин пересел в другую машину, а она выехала чуть раньше всех, видимо, по каким-то делам. И таким образом она спасла, можно сказать, от гибели десятки других людей общественно очень и очень значимых», — сказал Марков в беседе с RT.

Военкор Аким Апачев, который за несколько часов до трагедии общался с Александром Дугиным и его дочерью на фестивале «Традиция», высказал предположение, что речь идёт о заказном убийстве по указанию Киева.

«Это (совершил. — RT) конкретный украинский террорист. Он как-то сюда приехал, как-то здесь живёт и работает, выполняет задачи, и ему кто-то эти задачи поставил... Нужно пройти всю цепочку до Банковой, а она, безусловно, есть. Исполнитель будет найден, с заказчиком мы поговорим позже», — сказал Апачев RT.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал убийство Дугиной продуманной диверсией.

«Взрывчатое вещество просто так не подкладывают. Ни она, ни её отец никакую коммерческую деятельность противоправную не вели, поэтому спихнуть это на какие-то индивидуальные разборки даже язык не поворачивается. Это политическая диверсия, терроризм. И если посмотреть реакцию украинских пабликов, то они там радуются. Славят СБУ, ГУР», — отметил он в беседе с RT.

Целью преступления Леонков считает попытку запугать людей.

«Сейчас резко поднимают градус диверсионной деятельности. Военных успехов у Украины нет, а диверсантов никто не списал со счетов», — отметил он.

Мария Ватутина, поэт и участница фестиваля «Традиция», в беседе с RT высказала предположение, что целью преступников был именно Александр Дугин.

«Думаю, что эффект будет только обратным, мы все сплотимся и начнём действовать более жёстко. Надеюсь, что будет ответ на эту омерзительную террористическую акцию. Горе сейчас на поверхности, я не могу успокоиться... Это обида и горе от того, что у них это получилось, это пройдёт. А сила наша — поэтов, политиков и других, — она увеличится. Мы сейчас должны сплотиться и работать на победу», — подчеркнула она.

Об убеждениях Дарьи и её отца высказался бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф. В беседе с RT он связал произошедшее с деятельностью Дугина и его дочери.

«У неё, как и у её отца Александра, были очень твёрдые убеждения относительно многополярного мирового порядка. Я полагаю, то, что было сделано с автомобилем, имело целью прежде всего устранить его, а не её», — сказал Малуф.

Он отметил, что Дарья Дугина твёрдо придерживалась своих убеждений и разделяла взгляды своего отца на идеи евразийства.

«В этом плане она была очень решительна и не скрывала своей позиции. У неё был собственный канал, она много писала о своих убеждениях и не только ассоциировалась со своим отцом, но и была самостоятельной фигурой. И репутация у неё была на подъёме», — сказал собеседник RT.