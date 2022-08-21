В Киеве заявили о непричастности к убийству Дарьи Дугиной

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрыву автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве.

«Подчёркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — цитирует его издание Liga.net.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT заявил о возможной причастности украинской стороны к убийству Дугиной.