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В Киеве заявили о непричастности к убийству Дарьи Дугиной

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрыву автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве.
В Киеве заявили о непричастности к убийству Дарьи Дугиной
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«Подчёркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — цитирует его издание Liga.net.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT заявил о возможной причастности украинской стороны к убийству Дугиной.

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