Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте СК России.
«Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России)... в производство Главного следственного управления СК России», — указывается в сообщении.
Уточняется, что на данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.