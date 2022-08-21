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Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной в производство центрального аппарата ведомства.
Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК России.

«Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России)... в производство Главного следственного управления СК России», — указывается в сообщении.

Уточняется, что на данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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