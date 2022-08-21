Военный эксперт Леонков прокомментировал гибель Дугиной при взрыве в Подмосковье

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT взрыв внедорожника в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина.

«Виделись позавчера на форуме «Армия-2022». Она принимала участие в круглом столе... обсуждали технологии ментальных войн... Неоднократно с ней пересекались также на телевизионных эфирах телеканала «Звезда», — сказал он.

По его словам, он даже не знал, что девушка является дочерью философа и политолога Александра Дугина, так как она всегда выступала под фамилией Платонова.

«Понятное дело, что это была диверсия, продуманная диверсия. Взрывчатое вещество просто так не подкладывают. Ни она, ни её отец никакую коммерческую деятельность противоправную не вели, поэтому спихнуть это на какие-то индивидуальные разборки даже язык не поворачивается. Это политическая диверсия, терроризм. И если посмотреть реакцию украинских пабликов, то они там радуются. Славятся СБУ, ГУР», — отметил он.

Леонков указал, что такого рода диверсии требуют тщательной подготовки и времени, никакой дилетант такую операцию не проведёт.

«Это невозможно провести без санкции спецслужб. А поскольку украинские спецслужбы все ходят под британцами, то можно говорить, что в этом приняли участие непосредственно британцы. Это нужно было организовать слежку через мобильный телефон... Далее следует спутниковая разведка, которая отслеживает всю деятельность. Я думаю, что они скорее всего искали повода или возможности всё это осуществить», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Дугин, как и его дочь, никакой охраной не пользовался. Целью данного преступления он считает попытку запугать людей.

«Сейчас резко поднимают градус диверсионной деятельности. Военных успехов у Украины нет, а диверсанты, которых готовили британцы, — никто их не списал со счетов», — отметил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.