Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель журналистки Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.

Соответствующий пост она опубликовала в Telegram.

«Если подтвердится украинский след — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — отметила Захарова.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.