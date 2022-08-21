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Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель журналистки Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.
Захарова прокомментировала убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье
  • © МИД России

Соответствующий пост она опубликовала в Telegram.

«Если подтвердится украинский след — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — отметила Захарова.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

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