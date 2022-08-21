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Публицист Проханов: удар по Дарье Дугиной был в реальности направлен на её отца

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Публицист, общественный деятель Александр Проханов заявил RT, что убийцы журналистки Дарьи Дугиной в реальности намеревались нанести удар по её отцу Александру Дугину.
Публицист Проханов: удар по Дарье Дугиной был в реальности направлен на её отца
  • © Алексей Куденко

«Удар, который был нанесён по Дарье, — он был направлен на самого Александра Гельевича», — сказал он.

«Дугин всегда был тем человеком, который нёс в нашу общественную интеллектуальную жизнь множество понятий, таких как Атлантида, евразийство, представления о человеке, душе, о смерти, о бессмертии», — сказал писатель.

По словам Проханова, в период кризиса, в период СВО конфликт, заложенный спецоперацией, всё больше расширяется и охватывает не только поле боя, но и мировую политику.

«Это и газовая война, и череда санкций, и железный занавес, который опущен между Востоком и Западом. Это и чудовищный проект русофобии. Это, если угодно, и тайваньский кризис», — добавил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

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