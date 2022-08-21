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Политический эксперт Коровин назвал убийство Дарьи Дугиной терактом

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Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин назвал терактом подрыв автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина.
Политический эксперт Коровин назвал убийство Дарьи Дугиной терактом
  • РИА Новости

«Этот теракт, безусловно, направлен против интеллектуальной группы Дугина, против него лично. Та деятельность, которой он занимается на протяжении десятилетий, понесла тяжёлый урон», — сказал он.

По его мнению, заказчик данного преступления очевиден.

«Западные элиты, в первую очередь американские, не раз объявляли Дугина самым опасным человеком для западного проекта. Американские интеллектуалы называли его самым опасным человеком для глобалистского проекта», — отметил Коровин.

Он также добавил, что можно с уверенностью предполагать, что целью был сам Александр Дугин.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

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