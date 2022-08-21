Политический эксперт Коровин назвал убийство Дарьи Дугиной терактом

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин назвал терактом подрыв автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина.

«Этот теракт, безусловно, направлен против интеллектуальной группы Дугина, против него лично. Та деятельность, которой он занимается на протяжении десятилетий, понесла тяжёлый урон», — сказал он.

По его мнению, заказчик данного преступления очевиден.

«Западные элиты, в первую очередь американские, не раз объявляли Дугина самым опасным человеком для западного проекта. Американские интеллектуалы называли его самым опасным человеком для глобалистского проекта», — отметил Коровин.

Он также добавил, что можно с уверенностью предполагать, что целью был сам Александр Дугин.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.