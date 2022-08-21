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Политолог Марков прокомментировал гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной

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Полина Полетаева
Политолог Сергей Марков прокомментировал в беседе с RT гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной, дочери известного общественного деятеля Александра Дугина.
Политолог Марков прокомментировал гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной
  • РИА Новости

По его словам, это «ужасная трагедия».

«Мы с ней пересекались, на форумах она всегда сопровождала Александра и участвовала с ним вместе в проектах и круглых столах», — пояснил он.

По мнению Маркова, в этом автомобиле должен был ехать сам Дугин.

«Как я сейчас узнаю от участников этого фестиваля, они там все стояли на стоянке, и людей было очень много. Военные корреспонденты, известные творческие люди… Просто чисто случайно Дугин пересел в другую машину, а она выехала чуть раньше всех, видимо, по каким-то делам», — добавил собеседник RT.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

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