Политолог Марков прокомментировал гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной

Политолог Сергей Марков прокомментировал в беседе с RT гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной, дочери известного общественного деятеля Александра Дугина.

По его словам, это «ужасная трагедия».

«Мы с ней пересекались, на форумах она всегда сопровождала Александра и участвовала с ним вместе в проектах и круглых столах», — пояснил он.

По мнению Маркова, в этом автомобиле должен был ехать сам Дугин.

«Как я сейчас узнаю от участников этого фестиваля, они там все стояли на стоянке, и людей было очень много. Военные корреспонденты, известные творческие люди… Просто чисто случайно Дугин пересел в другую машину, а она выехала чуть раньше всех, видимо, по каким-то делам», — добавил собеседник RT.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.