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Депутат Затулин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

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Полина Полетаева
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в беседе с RT гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной, дочери известного общественного деятеля Александра Дугина.
Депутат Затулин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Это преступление и трагедия для семьи и Александра Дугина. Безусловно, я очень глубоко соболезную», — заявил депутат.

Он отметил, что всё произошло «как гром среди ясного неба».

«Что касается Александра Дугина: в чём-то мы с ним совпадаем во взглядах, а в чём-то расходимся… Но это сейчас не имеет никакого значения — на фоне этого события. Оно должно быть расследовано, и, безусловно, правоохранительные органы должны дать ответ на вопрос, кто был к нему причастен», — заключил Затулин.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

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