В Госдуме назвали «жесточайшим жизненным ударом» для Дугина гибель его дочери Дарьи
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«Смерть любимого ребёнка — величайшая трагедия в жизни любого человека. Поэтому всяческие соболезнования Александру. То, что называется держаться. Я понимаю, что это жесточайший жизненный удар», — пояснил парламентарий.
По словам депутата, взрыв в машине можно расценивать как теракт.
Он допустил, что это «связано с политикой», поскольку есть сообщения о том, что сам Дугин должен был ехать в этой машине.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.