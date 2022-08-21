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В Госдуме назвали «жесточайшим жизненным ударом» для Дугина гибель его дочери Дарьи

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Полина Полетаева
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал в беседе с RT гибель в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной, дочери известного общественного деятеля Александра Дугина.
В Госдуме назвали «жесточайшим жизненным ударом» для Дугина гибель его дочери Дарьи
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Смерть любимого ребёнка — величайшая трагедия в жизни любого человека. Поэтому всяческие соболезнования Александру. То, что называется держаться. Я понимаю, что это жесточайший жизненный удар», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, взрыв в машине можно расценивать как теракт.

Он допустил, что это «связано с политикой», поскольку есть сообщения о том, что сам Дугин должен был ехать в этой машине.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

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