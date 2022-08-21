Военкор Апачев заявил о возможной причастности властей Украины к убийству Дарьи Дугиной
- РИА Новости
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«Заказчик сидит где-нибудь на Банковой — для меня это очевидно... Это (совершил. — RT) конкретный украинский террорист. Он как-то сюда приехал, как-то здесь живёт и работает, выполняет задачи, и ему кто-то эти задачи поставил... Нужно пройти всю цепочку до Банковой, а она, безусловно, есть», — сказал он.
Апачев выразил уверенность, что исполнитель преступления будет найден, а с «заказчиком мы поговорим позже».
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.