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Военкор Апачев заявил о возможной причастности властей Украины к убийству Дарьи Дугиной

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Военный корреспондент Аким Апачев в разговоре с RT заявил, что подрыв машины Александра Дугина, в которой погибла его дочь Дарья Дугина, — это убийство, заказанное киевскими властями.
Военкор Апачев заявил о возможной причастности властей Украины к убийству Дарьи Дугиной
  • РИА Новости
  • © СК РФ

«Заказчик сидит где-нибудь на Банковой — для меня это очевидно... Это (совершил. — RT) конкретный украинский террорист. Он как-то сюда приехал, как-то здесь живёт и работает, выполняет задачи, и ему кто-то эти задачи поставил... Нужно пройти всю цепочку до Банковой, а она, безусловно, есть», — сказал он.

Апачев выразил уверенность, что исполнитель преступления будет найден, а с «заказчиком мы поговорим позже».

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

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