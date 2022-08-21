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Публицист Холмогоров рассказал о характере погибшей Дарьи Дугиной

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Публицист Егор Холмогоров рассказал RT о характере убитой в результате подрыва в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной.

«Даша была очень светлым, очень умным человеком. С сочетанием удивительного интеллекта и какой-то невероятной человеческой доброты и приветливости. Она была, конечно, настоящей надеждой нашей международной политологии. Это трагедия, то, что мы её лишились в таком юном возрасте», — сказал он.

Холмогоров также добавил, что нет никаких сомнений в том, что целью убийц был Александр Дугин.

«Потому что это человек, который фактически создал синтез антиглобалистской идеологии для всего мира. Подчеркну ещё раз: не только для России, может быть, даже не столько для России, сколько именно для всего мира... То есть он создал то интеллектуальное оружие, которое, конечно, глобальное лидирование Запада очень серьёзно подорвёт», — добавил он.

Эксперт призвал расследовать преступление и «накрыть этих террористов, и обезвредить их, так чтобы они уже больше на нашей территории орудовать не смогли».

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

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