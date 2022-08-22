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Прощание с убитой журналисткой Дарьей Дугиной состоится в «Останкино»

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Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телецентра.

«Прощание состоится в телецентре, но пока подробностей по времени мы не знаем», — заявили в «Останкино».

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телецентра, прощание пройдёт 23 августа.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.

По данным ФСБ, исполнительница убийства Наталья Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

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