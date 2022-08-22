Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российской журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — говорится в указе.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер. Путин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной.

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