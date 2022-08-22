Путин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой», — заявил Путин.

По словам российского лидера, «подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи», однако память о ней навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

Подробнее — в материале RT.