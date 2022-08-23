Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы»
«Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека» — сказал Дугин на церемонии прощания, которая проходит в телецентре «Останкино».
Он добавил, что дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».
Дугин рассказал, что во время последнего разговора с ним Дарья, по его словам, сказала: «Папа, я чувствую себя героем и воином, я хочу быть на стороне света».
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Машина, в которой она находилась, взорвалась.
ФСБ заявила, что исполнительницей убийства Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк.