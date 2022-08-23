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Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы»

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Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарья «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

«Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека» — сказал Дугин на церемонии прощания, которая проходит в телецентре «Останкино».

Он добавил, что дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Дугин рассказал, что во время последнего разговора с ним Дарья, по его словам, сказала: «Папа, я чувствую себя героем и воином, я хочу быть на стороне света».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Машина, в которой она находилась, взорвалась.

ФСБ заявила, что исполнительницей убийства Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк.

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