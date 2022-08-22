Был завербован ИГ: ФСБ задержала планировавшего теракт в Индии смертника

Сотрудники ФСБ задержали в России члена «Исламского государства»*, планировавшего устроить теракт в Индии. Целью смертника был «один из представителей правящих кругов» индийской республики. Давая показания, задержанный пояснил, что должен был совершить резонансный террористический акт по указанию ИГ «за оскорбление пророка Мухаммеда». В июне бывший представитель правящей партии Индии сделала ряд противоречивых заявлений о пророке Мухаммеде, после чего «Аль-Каида»** пригрозила совершить теракты на территории республики.

В России задержали смертника «Исламского государства»*, который планировал террористический акт в Индии, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории России выявлен и задержан член запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», выходец из страны Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении.

Как установили в ФСБ, задержанный гражданин иностранного государства в период с апреля по июнь 2022 года, находясь на территории Турции, был завербован одним из главарей ИГ в качестве смертника. Идеологическая обработка мужчины проводилась в ходе личных встреч с представителем террористической организации в Стамбуле, а также дистанционно — через Telegram.

«В результате террористом дана присяга на верность амиру МТО ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта», — пояснили в спецслужбе.

Отмечается, что целью смертника был «один из представителей правящих кругов» Индии.

ФСБ также опубликовала видео с задержанным, на котором он говорит, что должен направиться в Индию: «Мне должны были там передать вещи для совершения теракта по указанию ИГ за оскорбление пророка Мухаммеда».

Показания террориста-смертника, планировавшего совершить теракт в Индии

В июне террористическая группировка «Аль-Каида»** пригрозила устроить теракты с участием смертников в индийских городах Дели, Мумбай, а также в штатах Уттар-Прадеш и Гуджарат из-за высказываний бывшего представителя правящей партии «Бхаратия джаната парти» Нипур Шармы о пророке Мухаммеде. Индийская полиция взяла под охрану Шарму и членов её семьи.

Деятельность ФСБ по противодействию терроризму

17 августа в крымских городах Джанкой и Ялта была нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***. В неё входили шесть граждан РФ. Они целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию и вербовали в ячейку. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Также по теме ФСБ нейтрализовала ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму Законспирированная ячейка группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* была ликвидирована ФСБ в Джанкое и Ялте. По данным силовиков, она...

16 августа сотрудники ФСБ в Ставропольском крае пресекли противоправную деятельность местного жителя, причастного к экстремистской националистической организации «Правый сектор»****. Молодой человек планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

15 августа был предотвращён диверсионно-террористический акт на территории Волгоградской области. Силовики не позволили двум злоумышленникам, которые действовали под контролем украинских спецслужб, подорвать нефтепровод. При задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы. За организацию преступления отвечали члены праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем.

5 августа в Черкесске задержали местного жителя, гражданина РФ 1992 года рождения, который намеревался устроить теракты в прокуратуре и военкомате Карачаево-Черкесской Республики. Отмечалось, что он действовал под патронажем «Правого сектора».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).