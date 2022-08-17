Координировалась эмиссарами террористов с Украины: в Крыму нейтрализована ячейка «Хизб ут-Тахрир»

В Джанкое и Ялте ликвидирована законспирированная ячейка террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, деятельность которой координировалась с Украины, сообщили в ФСБ. Задержаны шесть граждан РФ, которые проводили целенаправленную работу по распространению на территории РФ террористической идеологии и осуществляли вербовку в ячейку. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении.

Силовики установили, что задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории РФ террористической идеологии и осуществляли вербовку в свои ряды жителей России из числа мусульман, координируя свои действия с эмиссарами МТО, пребывающими на Украине.

«По местам жительства преступников обнаружены и изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности», — указали в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Деятельность ФСБ по противодействию терроризму

16 августа сотрудники ФСБ в Ставропольском крае пресекли противоправную деятельность местного жителя, причастного к экстремистской националистической организации «Правый сектор»**. Молодой человек планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Также в этот день пресс-служба ведомства сообщила, что украинские диверсионные группы осуществили подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи, через которые Курская АЭС осуществляет энергоснабжение объектов гражданской и социальной инфраструктуры региона и соседних субъектов РФ. ФСБ совместно с МВД ведёт розыск преступников и их возможных сообщников, охрана объектов усилена во взаимодействии с Росгвардией.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт».

15 августа был предотвращён диверсионно-террористический акт на территории Волгоградской области. Силовики не позволили двум злоумышленникам, которые действовали под контролем украинских спецслужб, подорвать нефтепровод. Они были ликвидированы в связи с оказанием сопротивления при задержании. За организацию преступления отвечали члены праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем.

5 августа в Черкесске задержали местного жителя, гражданина РФ 1992 года рождения, который намеревался устроить теракты в прокуратуре и военкомате Карачаево-Черкесской Республики и действовал под патронажем «Правого сектора».

29 июля в Липецке были задержаны трое украинцев, планировавших подорвать самодельное взрывное устройство на автостанции «Сокол» в Липецке. Диверсанты входили в группу, созданную «Правым сектором» под патронажем СБУ.

25 июля сотрудники ФСБ пресекли попытку угона боевых самолётов ВС РФ. Операцию спланировали представители военной разведки Украины, а курировали спецслужбы стран НАТО.

22 июля был задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу в Крыму для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины. В отношении него заведено уголовное дело по статье о покушении на участие в незаконном вооружённом формировании.

18 июля сотрудниками ФСБ был выявлен гражданин Украины, прибывший в РФ в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки СБУ по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области военной техники ВС РФ.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).