«Задержаны трое граждан Украины»: ФСБ предотвратила в Липецке готовившийся диверсантами «Правого сектора» теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили в Липецке теракт, который готовили боевики диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем СБУ. Как заявили в спецслужбе, в селе Горицы Липецкой области были задержаны трое украинских граждан: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины. В тайнике задержанных найдены части СВУ, а в их телефонах — переписка с активными членами «Правого сектора». Возбуждены уголовные дела по трём статьям: приготовление к террористическому акту; участие в экстремистской организации; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили совершение на территории Липецкой области террористического акта в местах массового пребывания людей, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ходе оперативных мероприятий в селе Горицы Добровского района были задержаны трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем Службы безопасности Украины.

«Злоумышленники проникли на территорию России с целью совершения террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления гражданских лиц на одном из объектов транспортной инфраструктуры города Липецка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике диверсантов обнаружены составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — переписка с активными членами «Правого сектора».

«В городе Липецк на автостанции «Сокол» я должен был совершить террористические акты по указанию руководства «Правого сектора» с помощью СВУ», — заявил задержанный мужчина в ходе допроса.

По словам оперативного сотрудника управления ФСБ по Липецкой области, все трое задержанных проходили специальную подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре ВСУ «Десна».

Возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о приготовлении к террористическому акту, об участии в экстремистской организации и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

25 июля сотрудники ФСБ пресекли попытку угона российских боевых самолётов. Данную операцию спланировали представители военной разведки Украины, а курировали спецслужбы стран НАТО. Как выяснили в ФСБ, украинская разведка намеревалась угнать самолёт во время его боевого вылета.

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных лётчиков. Склонить их осуществить перелёт и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — отмечали в российской спецслужбе.

22 июля в Крыму был задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь государственную границу РФ для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины. Он прошёл ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке. В его отношении заведено уголовное дело по статье о покушении на участие в незаконном вооружённом формировании.

18 июля ФСБ сообщила о выявлении гражданина Украины, прибывшего в Россию в целях выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки СБУ по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники.

1 июля ФСБ объявила официальное предостережение россиянину, который перевёл деньги зарегистрированному на Украине фонду. В ведомстве напомнили гражданину, что оказание финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, создаёт условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Госизмена»).

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).