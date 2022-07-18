В Ростовской области выявили завербованного украинскими спецслужбами мужчину

В Ростовской области выявили завербованного украинскими спецслужбами гражданина Украины, прибывшего для сбора данных о российской военной технике.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

«УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как было установлено, в 2017—2018 годах этот мужчина принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе в составе 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Ранее РИА Новости сообщало, что на найденном в Мариуполе ноутбуке украинского боевика был обнаружен агитационный плакат для детей, на котором ещё до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были отмечены как входящие в состав Украины.