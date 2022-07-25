«Завербовать за вознаграждение»: в ФСБ заявили о срыве попытки украинской разведки угнать самолёты ВКС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пресекли попытку угона российских боевых самолётов. По данным ведомства, соответствующую операцию спланировала украинская разведка. Согласно опубликованной информации, инициаторы угона намеревались завербовать российских военных лётчиков за вознаграждение, чтобы угнать самолёт во время боевого вылета.

В ФСБ России заявили о пресечении операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов. По данным ведомства, операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных лётчиков. Склонить их осуществить перелёт и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — рассказали в ведомстве.

По данным ФСБ, украинская разведка намеревалась угнать самолёт во время его боевого вылета. Ведомство опубликовало фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских лётчиков на предмет безопасного пролёта борта над территорией Украины.

«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже. Если на пределе пойдёте — вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», — говорит украинский офицер.

По информации ФСБ, с целью угона украинской стороной рассматривались такие самолёты, как Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

Партия оружия ВСУ на территории ЛНР

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) крупную партию оружия ВСУ, заявили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатомётов и миномётов, около 500 выстрелов к ним, пулемёт MG 42 и ещё семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему, 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат», — заявили в ведомстве.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели неудачу.

«Во-первых, Херсонская область — это степь, любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — заявил Стремоусов РИА Новости.

Замглавы ВГА Херсонской области полагает, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении региона, чтобы получить более широкую финансовую поддержку Запада.

«А то, что Херсонская область снова вернётся под контроль Украины, что будет контрнаступление, — всё это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооружённым силам Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

Кроме того, Стремоусов вновь отметил, что в регионе обязательно пройдёт референдум о включении в состав России. По его мнению, обстрелы Херсонской области связаны с попыткой сорвать народное волеизъявление.

«Мы готовимся к проведению референдума. Он пройдёт в любом случае. Референдум пройдёт в законном поле, и его проведению никто не помешает», — подчеркнул он.

Тем временем в Запорожской области заявили о начале выдачи свидетельств о рождении российского образца.

«Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идёт о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», — цитирует РИА Новости члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, российские свидетельства о рождении детей уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

Рогов также высказал предположение, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

«Я думаю, вполне может быть (проведение референдумов в один день. — RT). Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом», — добавил он.