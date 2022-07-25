Росгвардия обнаружила в ЛНР крупную партию оружия ВСУ

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Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупную партию оружия ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардия обнаружила в ЛНР крупную партию оружия ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket

«Росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатомётов и миномётов, около 500 выстрелов к ним, пулемёт MG-42 и ещё семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему», — заявили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что также были найдены 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат.

Ранее сообщалось, что в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ.

При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тыс. патронов к стрелковому оружию.

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