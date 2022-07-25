ФСБ: расследователь Bellingcat Грозев участвовал в операции разведки Украины
- Legion-Media
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Как отмечается, через своего координатора Грозев нашёл двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вёз $4 тыс. в качестве аванса для якобы согласившегося на угон российского лётчика.
Ранее в ФСБ заявили, что британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции по угону российских военных самолётов.
В ведомстве добавили, что украинской стороной рассматривалась возможность угона российского боевого самолёта Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021