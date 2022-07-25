ФСБ: расследователь Bellingcat Грозев участвовал в операции разведки Украины

Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолёты ВКС России. Это следует из материалов ФСБ России.

Как отмечается, через своего координатора Грозев нашёл двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вёз $4 тыс. в качестве аванса для якобы согласившегося на угон российского лётчика.

Ранее в ФСБ заявили, что британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции по угону российских военных самолётов.

В ведомстве добавили, что украинской стороной рассматривалась возможность угона российского боевого самолёта Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021