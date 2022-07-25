ФСБ: Британия оказывала поддержку Украине в операции по угону самолётов ВКС России

В ФСБ заявили, что британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции по угону российских военных самолётов.

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных — прежде всего британских — спецслужб», — сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что украинские военные планировали посадить угоняемый российский военный самолёт на аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов.