ФСБ: Британия оказывала поддержку Украине в операции по угону самолётов ВКС России

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В ФСБ заявили, что британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции по угону российских военных самолётов.
ФСБ: Британия оказывала поддержку Украине в операции по угону самолётов ВКС России
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных — прежде всего британских — спецслужб», — сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что украинские военные планировали посадить угоняемый российский военный самолёт на аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолётов.

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